Grond gebruikt voor ophogen wegberm in Son en Breugel

Op de Bestseweg langs de A50 in Son en Breugel wordt grond gebruikt om een wegberm op te hogen en te verbeteren.

Gevonden voor jou

VGBasfalt B.V. heeft op 18 september een melding gedaan bij de gemeente Son en Breugel. Het gaat om het toepassen van grond langs de Bestseweg bij de A50. Dit is bedoeld om de wegberm op te hogen en te verbeteren.

Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) betekent dat de activiteit alleen bekend wordt gemaakt. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.