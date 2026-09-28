Verbouwing woning toegestaan in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een woning aan de Lamalaan 10. Het besluit is genomen op 23 september 2026.

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Het gaat om een woning aan de Lamalaan 10 in Son en Breugel. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor op 23 september 2026 toestemming gegeven. De vergunning is gekoppeld aan zaaknummer 08483674190.

Het besluit is vanaf de genoemde datum in te zien. De locatie bevindt zich in het postcodegebied 5691 GJ. Het betreft een reguliere omgevingsvergunning voor het aanpassen van de woning.