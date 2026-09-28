Grond toegepast in Ulvenhoutse bos, melding afgehandeld

In het Ulvenhoutse bos is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond. Dit gebeurde op 24 september 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Breda heeft een melding afgehandeld over het gebruik van grond of baggerspecie in het Ulvenhoutse bos. Bij deze toepassing wordt grond gebruikt om de bodem aan te passen, bijvoorbeeld voor ophoging of aanleg. De melding is afgehandeld op 24 september.

Tegen de melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding ligt ook niet ter inzage. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z2026-00023587.