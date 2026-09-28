Graafwerkzaamheden gemeld aan Tweede Hoefsteeg in Rosmalen

Bij de Tweede Hoefsteeg in Rosmalen is een melding gedaan voor graafwerkzaamheden. Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

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De melding is op 22 september 2026 ontvangen door de gemeente Den Bosch. Het betreft een activiteit die plaatsvindt aan de Tweede Hoefsteeg in Rosmalen.

De melding heeft het DSO-kenmerk 2026092201127 en zaaknummer Z/515005. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.