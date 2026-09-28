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Graafwerkzaamheden gemeld aan Tweede Hoefsteeg in Rosmalen
Bij de Tweede Hoefsteeg in Rosmalen is een melding gedaan voor graafwerkzaamheden. Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.
De melding is op 22 september 2026 ontvangen door de gemeente Den Bosch. Het betreft een activiteit die plaatsvindt aan de Tweede Hoefsteeg in Rosmalen.
De melding heeft het DSO-kenmerk 2026092201127 en zaaknummer Z/515005. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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