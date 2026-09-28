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Blom Eethen meldt metaalbewerking in Eethen
Blom Eethen heeft een melding gedaan voor het bewerken van metalen in Eethen.
Het bedrijf Blom Eethen aan de Hoofdveld 49 in Eethen heeft op 13 augustus 2026 gemeld dat het mechanisch en thermisch metalen gaat bewerken. Deze activiteit valt onder milieubelastende werkzaamheden.
De melding is op 24 september 2026 afgehandeld. Tegen deze melding kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend. Het zaaknummer dat aan deze procedure is gekoppeld, is Z2026-00021085.
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