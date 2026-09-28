Drie Brabanders in de prijzen op WK voor vakmensen in Shanghai

Drie Brabanders zijn in de prijzen gevallen op het wereldkampioenschap voor praktische beroepen in Shanghai. Ze kregen zondag een Medal of Excellence. Die medaille krijg je alleen als je een juryscore van 700 punten of meer haalt. Het toernooi wordt iedere twee jaar gehouden voor jonge vakspecialisten van over de hele wereld.

Beste Nederlander

Onder hen is Niek Rovers uit Reek. Hij werd vierde als metselaar, maar daar bleef het niet bij. Geen enkele landgenoot scoorde hoger bij de jury dan Rovers. Daarom kreeg hij ook een medaille in de categorie Best of Nations.

Ook Nick Joosten uit Oploo kreeg een Medal of Excellence, in de categorie autotechniek. Hij werd 17de. Joep Hubers uit Vianen werd 12de als elektrotechnicus in gebouwen.

Dit is WorldSkills

Het toernooi heet officieel WorldSkills en werd in Shanghai voor de 48ste keer gehouden. Jongeren die uitblinken in hun vak nemen het daar tegen elkaar op.

Deze keer deden meer dan 1400 deelnemers uit 73 landen mee, verdeeld over 64 beroepen. Nederland eindigde met tien Medals of Excellence als twintigste op de landenlijst.