Kermis in Gilze: vijf dagen feest

Komend weekend begint de kermis in Gilze. De attracties staan op het Steenakkerplein en in de Kapittelstraat en zijn geopend op 4, 5, 6, 10 en 11 oktober.

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De kermis in Gilze biedt dit jaar weer volop vermaak voor jong en oud. De feestelijke attracties staan verspreid over het Steenakkerplein en de Kapittelstraat. De kermis gaat van start op zondag 4 oktober en loopt door tot zondag 11 oktober.

Op zondag 4 oktober, maandag 5 oktober en dinsdag 6 oktober kunnen bezoekers van twee uur 's middags tot elf uur 's avonds genieten van de kermis. Op zaterdag 10 oktober openen de attracties om drie uur 's middags en sluiten ze om elf uur 's avonds. Zondag 11 oktober zijn de openingstijden weer van twee uur 's middags tot elf uur 's avonds.

Extra dagen voor opbouw

De kermisexploitanten mogen hun plek in Gilze al vanaf vrijdag 2 oktober innemen. Ze blijven tot en met maandag 12 oktober. Dit betekent dat de woonwagens en attracties tien dagen aanwezig zijn in het dorp. Dit kan mogelijk enige overlast veroorzaken.

De gemeente vraagt om begrip voor deze situatie, zodat iedereen kan genieten van het jaarlijkse evenement. De kermis in Gilze is een traditie waar veel bewoners naar uitkijken.