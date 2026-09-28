Willibrorduslaan in Waalre opnieuw afgesloten door werkzaamheden

De Willibrorduslaan in Waalre wordt nog twee weekenden afgesloten voor werkzaamheden aan het stroomnet. Het gaat om 2-3-4 oktober en 16-17-18 oktober.

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De werkzaamheden zijn nodig om het elektriciteitsnetwerk in Waalre en Valkenswaard te verbeteren. Netbeheerder Enexis legt nieuwe stroomkabels onder het fietspad De Oude Spoorbaan. Hierdoor wordt de Willibrorduslaan volledig afgesloten, inclusief het fietspad en de stoep, ter hoogte van Het Huis van Waalre.

Aannemer Hurkmans voert de werkzaamheden uit. Volgens het bedrijf ligt het project op schema en is er al 80 kilometer aan nieuwe kabels onder de grond geplaatst. Dit najaar komt daar nog 40 kilometer bij. Het fietspad De Oude Spoorbaan wordt naar verwachting voor de kerst weer geopend.

Afsluitingen in oktober

Automobilisten en fietsers moeten rekening houden met extra reistijd door de afsluitingen. De Willibrorduslaan is niet toegankelijk in het weekend van 2-3-4 oktober en opnieuw in het weekend van 16-17-18 oktober.

De werkzaamheden maken deel uit van het project ‘Netverzwaring Waalre - Valkenswaard’. Hiermee wordt de capaciteit van het stroomnet in de regio vergroot.