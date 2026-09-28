Tuinkorven weer beschikbaar in Waalre

Vanaf maandag 5 oktober plaatst de gemeente Waalre tuinkorven voor tuinafval. Deze korven blijven staan tot en met woensdag 25 november op diverse locaties in de gemeente.

Gevonden voor jou

Het is weer tijd om de tuin winterklaar te maken nu de herfst is begonnen. De gemeente Waalre biedt vanaf maandag 5 oktober tuinkorven aan om het blad en snoeiafval in te verzamelen. De korven staan op verschillende plekken in de gemeente.

De tuinkorven blijven beschikbaar tot en met woensdag 25 november. Het is belangrijk om het afval in de korven te deponeren en niet ernaast. Bij overlast worden de korven weggehaald. Het ingezamelde tuinafval wordt verwerkt tot hoogwaardige compost en een deel wordt ingezet voor duurzame energieopwekking.

Opbrengst voor compost en energie

Het composteren van tuinafval levert een nuttige bijdrage aan de tuinbouw en het snoeiafval helpt bij de opwekking van duurzame energie. Zo draagt het opruimen van jouw tuin ook bij aan een beter milieu.

De exacte locaties van de tuinkorven in Waalre kun je vinden op de website van de gemeente.