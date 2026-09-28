Gemeente Waalre biedt isolatiesubsidie voor woningeigenaren

De gemeente Waalre helpt woningeigenaren met een subsidie van maximaal 1.500 euro voor isolatiemaatregelen. Het doel is om woningen beter te isoleren en energie te besparen tijdens de winter.

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Woon je in Waalre en wil je je huis beter isoleren? Dan kun je aanspraak maken op een isolatiesubsidie van maximaal 1.500 euro. Deze regeling geldt voor koopwoningen die vóór 1990 zijn gebouwd en voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo moet je woning een energielabel D, E, F of G hebben, óf minstens twee slecht geïsoleerde onderdelen bevatten, zoals het dak, de vloer, de muren of het glas.

Daarnaast mag de WOZ-waarde van je huis niet hoger zijn dan 583.000 euro. De isolatiewerkzaamheden moeten na 1 januari 2025 zijn uitgevoerd. Hiermee wil de gemeente haar inwoners helpen om meer comfort te creëren in hun woning en tegelijkertijd de energiekosten te verlagen.

Advies en ondersteuning

Weet je niet waar te beginnen? Vereniging Duurzaam Waalre biedt ondersteuning. Iedere eerste en derde vrijdag van de maand kun je zonder afspraak binnenlopen bij het inloopspreekuur in het Huis van Waalre. Dit is tussen twee en vier uur 's middags.

Bovendien kun je een Energie Scan aanvragen. Hierbij komt een energiegids bij je thuis om te beoordelen welke isolatiemaatregelen geschikt zijn voor jouw woning. Dit huisbezoek geeft inzicht in de mogelijkheden om je huis energiezuiniger te maken.

Meer informatie over de subsidie en de Energie Scan kun je vinden op de websites van de gemeente Waalre en Vereniging Duurzaam Waalre.