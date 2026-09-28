Gemeente Waalre controleert buitengebied op criminaliteit

De gemeente Waalre heeft op 23 september het buitengebied gecontroleerd op ondermijnende criminaliteit. Bij de controle werden geen grote problemen gevonden, maar wel enkele kleinere aandachtspunten zoals een ruimtelijke strijdigheid en mogelijk asbest.

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Tijdens de controle in het buitengebied van Waalre is gekeken naar signalen van ondermijnende criminaliteit. Dit is een vorm van misdaad waarbij legale bedrijven of locaties worden gebruikt voor illegale activiteiten. De gemeente trof geen grote problemen aan, maar ontdekte wel een ruimtelijke strijdigheid en een mogelijke situatie met asbest.

Ondermijnende criminaliteit kan ontstaan doordat boeren en ondernemers in kwetsbare posities terechtkomen. Financiële problemen, complexe regelgeving of andere uitdagingen maken hen vatbaar voor criminele invloeden. Het is belangrijk om samen te werken aan een veilig buitengebied.

Signalen melden

De gemeente roept inwoners op om verdachte situaties te melden. Meldingen kunnen zorgen voor alertheid bij betrokken organisaties en leiden soms tot controles of gesprekken. Bij spoed wordt geadviseerd direct 112 te bellen. Voor andere gevallen kan contact worden opgenomen met de politie via 0900 - 8844. Meldingen kunnen ook anoniem worden gedaan via Meld Misdaad Anoniem op 0800 - 7000.

Voor meer informatie over het voorkomen van criminaliteit kun je terecht op houdmisdaaduitjebuurt.nl.