Kermis in Baarle-Nassau vanaf zaterdag

Komend weekend begint de kermis op het Sint Annaplein in Baarle-Nassau. Vanaf zaterdag 3 oktober kunnen bezoekers genieten van diverse attracties. De kermis duurt tot en met dinsdag 6 oktober en heeft verschillende openingstijden. Het terrein wordt vanaf 1 oktober opgebouwd.

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De kermis in Baarle-Nassau vindt plaats op het Sint Annaplein. Bezoekers kunnen zaterdag vanaf twee uur 's middags tot middernacht naar de attracties. Op zondag is de kermis open van één uur 's middags tot elf uur 's avonds. Maandag en dinsdag sluit het terrein om elf uur, maar opent pas om drie uur 's middags.

De voorbereidingen starten op donderdag 1 oktober. Daarna wordt het Sint Annaplein gevuld met kramen en attracties. Het terrein wordt weer leeg op donderdag 8 oktober.

Bereikbaarheid

Ondanks de kermis blijven winkels en ondernemers op het Sint Annaplein gewoon bereikbaar. Bezoekers kunnen hun auto parkeren bij de Loswal, een nabijgelegen parkeerplek.

De kermis biedt een breed scala aan attracties en belooft een leuk uitje voor jong en oud. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers uit de regio.