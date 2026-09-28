Tilburg University verklaart tentamen ongeldig na toiletbezoek
De examencommissie van Tilburg University heeft het tentamen van een masterstudent psychologie ongeldig verklaard, omdat ze tijdens het tentamen naar het toilet ging. Dat deed ze met toestemming van de surveillant. Toch vindt de commissie dat ze de regels heeft overtreden.
Het gebeurde tijdens het tentamen Ouderenpsychologie op 5 juni, meldt Univers. In een kleine zaal met ongeveer dertig studenten en maar één surveillant moest de student dringend naar het toilet.
Kwartier wachten
Eerst kreeg ze te horen dat ze moest wachten tot er een tweede surveillant was. Na vijftien minuten wachten besloot ze toch te gaan. De surveillant gaf haar toestemming om alleen naar het toilet te gaan.
Toen ze terugkwam, vroeg de surveillant om haar identiteitsbewijs en moest ze een formulier tekenen. Later bleek dat een proces-verbaal te zijn. Daarin stond dat ze zonder toezicht de zaal had verlaten.
Volgens de examencommissie kon daardoor niet worden vastgesteld of ze het tentamen zelf had gemaakt. Ze verweerde zich schriftelijk, maar het besluit bleef staan.
Regels en verantwoordelijkheid
De universiteit vindt dat studenten de regels rond toiletbezoek tijdens tentamens moeten kennen. Een student mag de zaal alleen onder begeleiding van een surveillant verlaten, om fraude te voorkomen. De masterstudent benadrukt dat ze pas ging nadat de surveillant haar uitdrukkelijk toestemming had gegeven.
De student voelt zich onrechtvaardig behandeld en wil betere communicatie en organisatie. Volgens haar had de universiteit vooraf moeten zeggen dat naar het toilet gaan misschien beperkt was. Ook vindt ze dat er te weinig rekening is gehouden met de omstandigheden.
Universiteit evalueert beleid
Tilburg University erkent dat de organisatie van tentamens beter kan. Er lopen gesprekken over duidelijkere communicatie van de regels en een mogelijke aanpassing van de werkwijze met surveillanten. De student heeft de herkansing gehaald, maar blijft kritisch over de gang van zaken.
De zaak zorgt voor discussie over de balans tussen regels handhaven en redelijke oplossingen bieden in uitzonderlijke situaties. Voor de student is de zaak afgesloten. Ze hoopt wel dat haar ervaring leidt tot betere tentamens bij de universiteit.