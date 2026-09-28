Tilburg University verklaart tentamen ongeldig na toiletbezoek

De examencommissie van Tilburg University heeft het tentamen van een masterstudent psychologie ongeldig verklaard, omdat ze tijdens het tentamen naar het toilet ging. Dat deed ze met toestemming van de surveillant. Toch vindt de commissie dat ze de regels heeft overtreden.

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Het gebeurde tijdens het tentamen Ouderenpsychologie op 5 juni, meldt Univers. In een kleine zaal met ongeveer dertig studenten en maar één surveillant moest de student dringend naar het toilet. Kwartier wachten

Eerst kreeg ze te horen dat ze moest wachten tot er een tweede surveillant was. Na vijftien minuten wachten besloot ze toch te gaan. De surveillant gaf haar toestemming om alleen naar het toilet te gaan. Toen ze terugkwam, vroeg de surveillant om haar identiteitsbewijs en moest ze een formulier tekenen. Later bleek dat een proces-verbaal te zijn. Daarin stond dat ze zonder toezicht de zaal had verlaten.