Joyce Engelen benoemd tot raadslid in Valkenswaard

Joyce Engelen is benoemd als nieuw lid van de gemeenteraad in Valkenswaard.

Gevonden voor jou

Joyce Engelen uit Valkenswaard is sinds maandag 7 september 2026 officieel benoemd tot raadslid van de gemeente. De benoeming volgt op het vertrek van Theo Geldens, die zijn functie als gemeenteraadslid heeft neergelegd.

Met haar komst wordt de ontstane vacature in de raad van Valkenswaard weer ingevuld. Engelen is door het centraal stembureau voor de verkiezing van de raadsleden voorgedragen. De benoeming vond plaats volgens de regels van de Kieswet.