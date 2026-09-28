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Dakkapelvergunning verleend voor woning in Waalre
De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor een zijdelingse dakkapel.
De omgevingsvergunning is toegekend aan een woning aan de Steph Zoetmulderdreef in Waalre. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van het huis.
De aanvraag heeft zaaknummer 1117237 en is behandeld volgens de gebruikelijke procedures. Het project bevindt zich op adres Steph Zoetmulderdreef 129, postcode 5581 TJ.
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