Navigatie overslaan
Ontdek

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ingesteld in Uden

In de Veilingstraat in Uden is een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ingesteld. Deze maatregel is genomen om een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart de mogelijkheid te bieden dichtbij huis te parkeren.

Gevonden voor jou

Het verkeersbesluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst. De parkeerplaats, gelegen ter hoogte van Veilingstraat 36, is bedoeld voor een inwoner die door beperkte mobiliteit moeite heeft met het vervoer tussen de auto en de voordeur.

De nieuwe parkeerplek wordt voorzien van een verkeersbord en een onderbord met het kenteken van de aanvrager. Dit zorgt ervoor dat alleen het voertuig van de bewoner gebruik kan maken van deze gereserveerde plaats. Het doel van de maatregel is om gehandicapten een actief en mobiel leven te blijven bieden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Maashorst

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.