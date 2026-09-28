Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ingesteld in Uden

In de Veilingstraat in Uden is een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ingesteld. Deze maatregel is genomen om een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart de mogelijkheid te bieden dichtbij huis te parkeren.

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Het verkeersbesluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst. De parkeerplaats, gelegen ter hoogte van Veilingstraat 36, is bedoeld voor een inwoner die door beperkte mobiliteit moeite heeft met het vervoer tussen de auto en de voordeur.

De nieuwe parkeerplek wordt voorzien van een verkeersbord en een onderbord met het kenteken van de aanvrager. Dit zorgt ervoor dat alleen het voertuig van de bewoner gebruik kan maken van deze gereserveerde plaats. Het doel van de maatregel is om gehandicapten een actief en mobiel leven te blijven bieden.