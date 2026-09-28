Snippergroen in Kaatsheuvel mogelijk bij tuin getrokken

Een strook snippergroen aan de Dreefseweg in Kaatsheuvel wordt mogelijk in gebruik gegeven aan de eigenaar van een aangrenzend perceel. Het gaat om een stuk van circa 80 vierkante meter dat de tuin aan de voor- en zijkant kan uitbreiden.

Gevonden voor jou

De gemeente Loon op Zand heeft laten weten dat de strook snippergroen direct grenst aan het perceel van de beoogde gebruiker. Volgens de gemeente is deze persoon daarom de enige geschikte kandidaat om het stuk grond in gebruik te nemen.

Het perceel ligt aan de Dreefseweg 38 in Kaatsheuvel en omvat delen van sectie Q, nummers 45, 128 en 915. De publicatiedatum van het voornemen is 28 september 2026. Het gaat om een gebied van ongeveer 80 vierkante meter.