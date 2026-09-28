Saneringsprogramma tegen verkeerslawaai Molenstraat in Oudenbosch

De gemeente Halderberge heeft een plan opgesteld om verkeerslawaai aan te pakken bij 120 woningen aan de Molenstraat in Oudenbosch. Het ontwerp ligt nu ter inzage.

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Het saneringsprogramma richt zich op woningen die te maken hebben met geluidsbelasting door verkeer, gemeten vanaf 1986. Het doel is om de geluidsnormen en bijbehorende maatregelen officieel vast te stellen. Twee woningen vallen buiten dit onderzoek en worden niet meegenomen in het plan.

Voor de huizen binnen het project wordt onderzocht of er maatregelen nodig zijn om geluidsoverlast aan de gevel te verminderen. Dit gebeurt alleen als de geluidsbelasting boven de grenswaarde van 48 decibel ligt of als er nog geen eerdere aanpassingen aan de gevel zijn gedaan, bijvoorbeeld na herbouw.

Het ontwerp-saneringsprogramma is digitaal beschikbaar en belangstellenden kunnen tot 8 november 2026 reageren. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Halderberge.