Jongen (13) botst op tractor: wie is verantwoordelijk voor zijn dood?

Een jongen van 13 rijdt op zijn crossmotor over een zandpad bij Achtmaal als hij tegen een langzaam rijdende tractor botst. Hij vliegt meters door de lucht en overlijdt aan zijn verwondingen. Een verschrikkelijk ongeluk, maar wie is er verantwoordelijk? In de nieuwe aflevering van de podcast Misdaad Uitgelegd - in de rechtbank draait alles om die vraag. Want de tractor reed op GPS, terwijl de bestuurder niet in de cabine zat.

Verslaggever Cor Bouma bespreekt in de podcast met presentator Koen Wijn de rechtszaak tegen de bestuurder van de tractor, Jacek G. (53) De botsing gebeurde op zaterdag 29 november in het buitengebied van Achtmaal, vlak bij de Belgische grens. De jongen, die enkele maanden later 14 zou worden, reed daar op de crossmotor van zijn vader.

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Tractor reed vanzelf Tegelijkertijd speelde de manier waarop de tractor werd gebruikt een belangrijke rol. Het voertuig reed met behulp van GPS stapvoets over het terrein. De bestuurder stelde de route in, waarna de tractor zelfstandig in een rechte lijn verder reed.

Dat mocht eigenlijk niet. Een 13-jarige mag niet met zo'n motor op de openbare weg rijden. Tijdens de rechtszaak ontstond daarom discussie over het zandpad waarop het ongeluk gebeurde. Was dat eigenlijk wel een openbare weg? Volgens justitie wel. De verdediging wees erop dat het pad vooral door grondeigenaren werd gebruikt en nauwelijks werd onderhouden.

Volgens de regels moest de bestuurder daarbij in de cabine blijven. Volgens verklaringen in de rechtbank gebeurde dat in de praktijk bijna nooit. Omdat personeel duur was, hielp de bestuurder gewoon mee achter de tractor. Alleen voor het keren van de tractor moest iemand weer zelf achter het stuur zitten.

Aan de voorkant van de tractor zaten bovendien twee lange metalen lepels van ongeveer 1,20 meter. Vermoedelijk botste de crossmotor tegen een van die lepels. Op zowel de motor als de tractor werden sporen van de botsing gevonden.

Had hij dit kunnen voorkomen?

Het Openbaar Ministerie ziet de botsing als een verkeersongeval en vindt dat de tractorbestuurder aanmerkelijk onvoorzichtig heeft gehandeld. Dat er een kind is omgekomen, maakt de zaak zo ingewikkeld. Niemand heeft dit gewild. Had de tractorbestuurder beter moeten opletten, of kon hij redelijkerwijs niet verwachten dat daar plotseling een jongen op een crossmotor zou rijden?

Luister de volledige aflevering van Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank om te horen hoe het ongeluk precies kon gebeuren, welke verantwoordelijkheid het Openbaar Ministerie bij de tractorbestuurder legt en waarom zijn advocaat vindt dat hem nauwelijks iets te verwijten valt.

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