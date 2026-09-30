Eén klap veranderde alles: slachtoffer herkent eigen zoon soms niet meer

Duizenden mensen feesten in de Brabanthallen als een ruzie bij de bar volledig uit de hand loopt. Eén klap verandert het leven van een 55-jarige man en zijn gezin voorgoed. Hij loopt ernstig hersenletsel op en herkent bijna een jaar later soms zelfs zijn eigen zoon niet meer. Wat gebeurde er die avond en kan één klap leiden tot een jarenlange celstraf en een miljoenenclaim? Daarover gaat de nieuwe aflevering van de podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.

Verslaggever Cor Bouma bespreekt daarin met presentator Koen Wijn de rechtszaak tegen Jeroen S. (32) uit Den Bosch.

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Het begon allemaal tijdens de Nacht van Brabant in de Brabanthallen, waar vorig jaar oktober zo'n 15.000 mensen feestvierden. Bij een bar ontstond ruzie nadat iemand volgens Jeroen voordrong. Er werd geslagen, geduwd en getrokken, waarna meerdere mensen zich ermee bemoeiden. Daarna leek de rust terug te keren. Mensen uit beide groepen schudden elkaar zelfs de hand. Jeroen was toen al weggelopen. Hij had bij het opstootje een klap bij zijn oog gekregen en maakte zich zorgen omdat hij hemofilie heeft, een stollingsziekte waardoor bloedingen gevaarlijker voor hem kunnen zijn. Een paar minuten later zag hij in een andere ruimte de vader en zoon uit de andere groep opnieuw. Jeroen verklaarde dat hij dacht dat zij op hem afkwamen. Hij besloot als eerste uit te halen. De vader viel achterover en kwam met zijn hoofd op de betonnen vloer terecht. Zijn oude leven is verdwenen

De gevolgen waren enorm. De man liep ernstig hersenletsel, een gebroken kaak en een schedelbreuk op. Hij lag lange tijd in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum en kwam pas tien maanden later weer thuis. Zelfstandig functioneren kan hij niet meer. Soms herkent hij zelfs zijn eigen zoon niet. Tijdens de rechtszaak vertelde zijn dochter wat dat met het gezin doet. Na de levensreddende operatie hoopte de familie vooral dat hun vader en echtgenoot zijn ogen weer zou openen. Dat gebeurde uiteindelijk ook. Maar volgens zijn dochter was de man die ze kenden er niet meer.