Eén klap veranderde alles: slachtoffer herkent eigen zoon soms niet meer
Duizenden mensen feesten in de Brabanthallen als een ruzie bij de bar volledig uit de hand loopt. Eén klap verandert het leven van een 55-jarige man en zijn gezin voorgoed. Hij loopt ernstig hersenletsel op en herkent bijna een jaar later soms zelfs zijn eigen zoon niet meer. Wat gebeurde er die avond en kan één klap leiden tot een jarenlange celstraf en een miljoenenclaim? Daarover gaat de nieuwe aflevering van de podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.
Verslaggever Cor Bouma bespreekt daarin met presentator Koen Wijn de rechtszaak tegen Jeroen S. (32) uit Den Bosch.
Het begon allemaal tijdens de Nacht van Brabant in de Brabanthallen, waar vorig jaar oktober zo'n 15.000 mensen feestvierden. Bij een bar ontstond ruzie nadat iemand volgens Jeroen voordrong. Er werd geslagen, geduwd en getrokken, waarna meerdere mensen zich ermee bemoeiden.
Daarna leek de rust terug te keren. Mensen uit beide groepen schudden elkaar zelfs de hand. Jeroen was toen al weggelopen. Hij had bij het opstootje een klap bij zijn oog gekregen en maakte zich zorgen omdat hij hemofilie heeft, een stollingsziekte waardoor bloedingen gevaarlijker voor hem kunnen zijn.
Een paar minuten later zag hij in een andere ruimte de vader en zoon uit de andere groep opnieuw. Jeroen verklaarde dat hij dacht dat zij op hem afkwamen. Hij besloot als eerste uit te halen. De vader viel achterover en kwam met zijn hoofd op de betonnen vloer terecht.
Zijn oude leven is verdwenen
De gevolgen waren enorm. De man liep ernstig hersenletsel, een gebroken kaak en een schedelbreuk op. Hij lag lange tijd in het ziekenhuis en een revalidatiecentrum en kwam pas tien maanden later weer thuis. Zelfstandig functioneren kan hij niet meer. Soms herkent hij zelfs zijn eigen zoon niet.
Tijdens de rechtszaak vertelde zijn dochter wat dat met het gezin doet. Na de levensreddende operatie hoopte de familie vooral dat hun vader en echtgenoot zijn ogen weer zou openen. Dat gebeurde uiteindelijk ook. Maar volgens zijn dochter was de man die ze kenden er niet meer.
Een uitspraak van haar maakte veel indruk in de rechtszaal. Ze vertelde dat je tegenover iemand kunt zitten en die persoon tegelijkertijd enorm kunt missen. Haar vader leeft nog, maar is door zijn hersenletsel niet meer dezelfde man als voor die bewuste avond.
Was het noodweer?
Voor de rechtbank draait het vooral om de vraag wat er precies gebeurde vlak voor die ene klap. Zelf zegt Jeroen dat hij richting de mannen liep en bang was dat zij hem iets zouden aandoen. Getuigen zouden daarentegen hebben verklaard dat hij op de vader en zoon afrende en vervolgens uithaalde.
Volgens het Openbaar Ministerie had Jeroen kunnen weten dat zijn handelen zulke ernstige gevolgen kon hebben. Daarom wordt hem voorwaardelijk opzet verweten. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van dertig maanden.
Maar daar blijft het mogelijk niet bij. De familie van het slachtoffer heeft ook een schadeclaim ingediend die uitkomt op ongeveer 2,3 miljoen euro. Het gaat onder meer om zorgkosten en inkomen dat het slachtoffer door zijn hersenletsel niet meer kan verdienen. Op bezittingen van Jeroen is voor acht ton beslag gelegd.
Was het één totaal ongelukkig moment met onvoorstelbare gevolgen, of had Jeroen kunnen weten wat één harde klap kon aanrichten? En hoe weegt een rechter dat mee als een slachtoffer voor de rest van zijn leven afhankelijk is van anderen?
Luister de volledige aflevering van Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank om te horen wat er die avond in de Brabanthallen gebeurde, waarom de verklaringen over de beslissende momenten uiteenlopen en hoe één klap leidde tot een eis van dertig maanden cel én een miljoenenclaim.
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