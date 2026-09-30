Verpleegkundige knock-out geslagen en gewurgd door patiënt

Een verpleegkundige van GGZ-instelling Huize Padua in Boekel wordt door een patiënt knock-out geslagen. Maar daar blijft het niet bij. Jan krijgt naar schatting twintig klappen, zijn hoofd wordt tegen een marmeren bank geslagen en uiteindelijk probeert de patiënt hem ook nog te wurgen. Hoe kon het zo verschrikkelijk misgaan? En hoe straf je iemand die ernstig psychisch ziek is? Daarover gaat de nieuwe aflevering van de podcast Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank.

Verslaggever Cor Bouma was bij de rechtszaak tegen Patrick H. (51), de patiënt die Jan bijna een jaar geleden mishandelde. Het geweld begon op de luchtplaats van Huize Padua. Patrick gedroeg zich volgens Bouma opstandig, waarna verpleegkundige Jan hem naar binnen riep. Met presentator Koen Wijn bespreekt de verslaggever de zaak in de podcast.

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Vrijwel meteen ging het mis toen Jan de patiënt riep om naar binnen te komen. Jan kreeg een harde klap tegen zijn hoofd en raakte buiten bewustzijn. Patrick H. stopte daarna niet. Hij sloeg hem volgens Bouma nog vele malen, sloeg zijn hoofd tegen een marmeren bank, schopte hem en probeerde hem uiteindelijk met twee handen te wurgen. Een vrouwelijke collega was erbij en probeerde alarm te slaan, maar juist op dat moment werkte de alarmknop niet. De collega rende daarom weg om hulp te halen. Uiteindelijk waren vier mensen nodig om Patrick van Jan af te krijgen. Jan zelf kreeg daar vrijwel niets van mee: hij was buiten bewustzijn. De mishandeling had grote gevolgen. Bijna een jaar later heeft Jan er nog altijd last van en hij werkt inmiddels niet meer bij Huize Padua. Ook voor zijn gezin was de impact groot. Zijn vrouw en dochter schrokken enorm toen ze hem na de mishandeling in het ziekenhuis zagen. Al tientallen jaren in instellingen

Patrick verblijft al tientallen jaren in psychiatrische instellingen en heeft onder meer schizofrenie. Inmiddels zit hij in de gevangenis in Den Haag, waar hij volgens Bouma veel minder behandeling krijgt dan in een psychiatrische instelling.

Op de dag van de mishandeling zat Patrick in een isoleercel nadat hij personeel met een schaar had bedreigd. Hij was boos omdat hij geen televisie kreeg. Toen hij vervolgens een uur mocht luchten en roken, bleef die boosheid volgens de verklaringen aanwezig. Op het moment dat Jan hem naar binnen riep, barstte de bom. Ook tijdens de rechtszaak was die boosheid volgens Bouma nog merkbaar. Patrick gaf toe dat hij Jan heeft mishandeld, maar vond nog altijd dat hij destijds ten onrechte geen televisie kreeg. Spijt was er volgens Bouma wel, maar die kwam afstandelijk over. Celstraf én tbs

Het Openbaar Ministerie eiste 28 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Daarmee draait deze zaak niet alleen om de vraag welke straf past bij extreem geweld tegen een verpleegkundige, maar ook om de vraag hoe de samenleving moet omgaan met iemand die gevaarlijk gedrag vertoont én ernstig psychisch ziek is. In de podcast wordt daarnaast een opvallende vergelijking gemaakt met een andere zaak: een gevangenismedewerker in Vught werd met een zelfgemaakt mes in zijn nek gesneden door een gedetineerde met psychische problemen. Ook in die zaak werd een combinatie van gevangenisstraf en tbs met dwang geëist. Luister de volledige aflevering van Misdaad Uitgelegd in de Rechtbank om te horen hoe de mishandeling bij Huize Padua kon gebeuren, waarom een cruciale alarmknop het juist op dat moment liet afweten en waarom de rechtbank moet zoeken naar een balans tussen straf en behandeling.