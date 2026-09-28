Kinderraad Loon op Zand gestart met nieuw thema

De Kinderraad 2026-2027 is gestart in Loon op Zand. Burgemeester Davy Jansen installeerde de kinderraadsleden tijdens een feestelijke bijeenkomst. Zij gaan zich dit schooljaar richten op veiligheid en het belonen van goed gedrag.

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De nieuwe Kinderraad van Loon op Zand is officieel van start gegaan. Tijdens een bijeenkomst werden de kinderraadsleden geïnstalleerd door burgemeester Davy Jansen. Twee leden namen tijdelijk de voorzittershamer over om de vergadering te openen en te sluiten.

De kinderraadsleden vertegenwoordigen alle kinderen uit de gemeente en gaan zich het komende schooljaar inzetten voor hun leeftijdsgenoten. Het eerste thema dat zij oppakken is veiligheid en het belonen van positief gedrag. Ze willen onderzoeken hoe de gemeente veiliger kan worden en hoe goed gedrag meer aandacht kan krijgen.

Belofte van inzet

Om hun betrokkenheid te onderstrepen, legden de kinderraadsleden de eed af. Hiermee beloofden zij zich in te zetten voor de belangen van de kinderen en de gemeente Loon op Zand. Het komende jaar zal in het teken staan van hun plannen en ideeën.

De Kinderraad bestaat uit leerlingen van diverse scholen in de gemeente. Het is een platform waar kinderen hun stem kunnen laten horen en actief kunnen bijdragen aan het verbeteren van hun omgeving. Burgemeester Jansen sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe groep.