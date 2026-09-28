Nieuw voordoek siert Theater Het Speelhuis

Theater Het Speelhuis in Helmond heeft een nieuw voordoek gekregen. Het rode velours komt van Vescom Velvets, een bedrijf dat op slechts 500 meter van het theater gevestigd is.

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Theater Het Speelhuis in Helmond is sinds kort verrijkt met een prachtig nieuw voordoek. Het doek, gemaakt van hoogwaardig rood velours, is geschonken door Vescom Velvets. Dit Helmondse bedrijf ligt op slechts enkele minuten lopen van het theater.

Het nieuwe voordoek benadrukt de verbinding tussen het theater en de lokale gemeenschap. Helmond, ook wel de Stad van de Makers genoemd, heeft hiermee een extra tastbare bijdrage geleverd aan Het Speelhuis.

Schenking uit Helmond

De schenking is niet alleen een praktische toevoeging, maar ook een symbolisch gebaar dat de samenwerking tussen lokale bedrijven en culturele instellingen onderstreept. Vescom Velvets wordt hierbij bedankt voor hun bijdrage, evenals ShowTex, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het ophangen van het doek.

Het rode velours zal voortaan een prominente plek hebben op het podium van Het Speelhuis en vormt een visuele blikvanger voor bezoekers van het theater.