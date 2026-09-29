Zomerse temperaturen, maar de buitenbaden blijven dicht

De zomer is deze dagen nog even terug, met in het zuidoosten volgens Weerplaza lokaal 28 of 29 graden. Ideaal weer voor het buitenbad, zou je denken. Maar de Brabantse buitenzwembaden zijn dicht en gaan voor die paar warme dagen niet opnieuw open. Want ook als er niemand zwemt, moet het water goed blijven. En dat is elke dag veel werk. "Je moet ergens een streep trekken", zegt Rowan Lens van De Warande in Oosterhout.

Het buitenbad van De Warande sloot al op 30 augustus, net als het Sportfondsenbad in Veghel en zwembad De Diepsteeckel in Someren. Veel andere Brabantse buitenbaden volgden en waren uiterlijk half september dicht. Alleen vakantiepersoneel

In Oosterhout komen op een topdag vijfduizend bezoekers naar het buitenbad. Toch ging het een week nadat de scholen weer waren begonnen al dicht. En dat heeft een reden. "We hebben personeel dat alleen vakantiediensten draait. Ze zijn tot eind augustus beschikbaar", legt Lens uit.

De Warande in Oosterhout (foto: Stijn van der Meer).

Na de zomervakantie wordt de kans op weinig mooie dagen steeds groter, zegt Lens. Mensen zijn terug van vakantie en gaan weer werken of naar school. "Dat staat niet in verhouding tot het personeel dat we stand-by moeten hebben. We trekken een streep als de meeste mooie dagen voorbij zijn, want anders wordt de verhouding scheef."

Niet zomaar open

Toch kreeg ze de laatste tijd wel eens de vraag of het buitenbad niet even open kon. Dat kan niet zomaar, want dan had het bad de kwaliteit van het water elke dag moeten bijhouden.

Foto: Job Stribos.

In de toekomst blijft het bad in Oosterhout mogelijk wel langer open. "Daar zijn geen concrete gesprekken over, maar ik kan me zo voorstellen dat we daarover gaan nadenken. Je ziet dat de vakantieperiodes sowieso opgerekt worden." Eén keer gaat het buitenbad nog wel open: op dierendag. Dan mogen de honden er zwemmen. Eindhoven begint onderhoud

Het Ir. Ottenbad in Eindhoven bleef veel langer open dan andere buitenbaden. Zondag was de allerlaatste dag. Het bad gaat dus dicht, net nu er nog zomerse dagen aankomen.

Foto: De Warande.