Jeugdteams NAC boeken wisselende resultaten

NAC Onder 13 heeft Feyenoord met 3-1 verslagen, terwijl de vrouwenploeg in Breda een punt pakte tegen Jong PSV na een late gelijkmaker.

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Afgelopen speelronde heeft de NAC Academie wisselende resultaten geboekt. NAC Onder 13 wist thuis te winnen van Feyenoord met 3-1, mede dankzij twee treffers van Tieme Schrauwen. De vrouwenploeg speelde in Breda met 2-2 gelijk tegen Jong PSV. Felicia de Zeeuw zorgde in blessuretijd voor de gelijkmaker via een vrije trap.

NAC Onder 21 had het zwaar tegen koploper Excelsior Rotterdam en ging in eigen huis met 0-4 onderuit. Ondanks hard werken lukte het de ploeg niet om kansen te verzilveren. NAC Onder 19 speelde uit tegen FC Groningen en wist een punt te pakken met een 2-2 gelijkspel. Sami Isohadouten maakte de gelijkmaker.

Veel doelpunten bij andere jeugdteams

Bij NAC Onder 17 was het feest tegen De Betrokken Spartaan: een ruime overwinning van 5-1. Anis Miri was met drie doelpunten de grote uitblinker. NAC Onder 16 won met 3-1 van FC Dordrecht, waarbij Levi van Gemerden, Bink Daelman en Jayden Nahar het net wisten te vinden.

NAC Onder 12 zorgde voor een doelpuntenfestijn tegen FC Den Bosch met een opvallende 22-6 overwinning. NAC Onder 14 speelde uit tegen De Graafschap en hield het op een 0-0 gelijkspel. NAC Onder 15 had een drieluik en speelde gelijk tegen Ultra Football Australia (2-2), maar verloor met 0-5 van KAA Gent.

De volgende wedstrijden voor de jeugdteams vinden plaats later deze week, met onder andere NAC Onder 13 dat morgen een oefenwedstrijd speelt tegen JEKA. Ook NAC Onder 15 komt dinsdag weer in actie, uit tegen PSV.