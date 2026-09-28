Hedy Hempe brengt 200 jaar landschap Heeze-Leende in kaart

Kunstenaar Hedy Hempe heeft het landschap van Heeze-Leende uit de afgelopen 200 jaar in kaart gebracht. Ze combineerde historische en geologische gegevens om bijzondere plekken in de gemeente te ontdekken. Met informatieborden worden deze locaties nu zichtbaar gemaakt voor wandelaars.

Gevonden voor jou

Voor haar onderzoek dook Hempe diep in de geschiedenis en natuur van Heeze-Leende. Ze maakte gebruik van kaarten zoals bodemkaarten, hoogtekaarten en kadasterkaarten. Door deze gegevens te combineren, ontdekte ze plekken met een speciale betekenis, zoals een archeologische vindplaats, een oude boom of een verdwenen gracht.

Op verschillende locaties in de gemeente worden nu informatieborden geplaatst. Deze laten de verhalen en kenmerken van het landschap zien die anders verborgen blijven. Zo worden historische en natuurlijke elementen toegankelijk gemaakt voor bezoekers.

Ruimtelijke Verkenning

Het project van Hempe sluit aan bij het thema ‘Ruimtelijke Verkenning’ van Kunstsmullen 2026. Dit evenement nodigt bezoekers uit om ruimte op een nieuwe manier te ervaren, zowel fysiek als zintuiglijk. Het onderzoek van Hempe laat zien dat een landschap niet alleen bestaat uit wat je vandaag ziet, maar ook uit geschiedenis en menselijke invloeden.

Op zondag 4 oktober geeft Hempe een lezing over haar werk. Hierin vertelt ze meer over de kaarten die ze gebruikte en de plekken die ze heeft ontdekt. De lezing vindt plaats om kwart over elf in de ceremonieruimte van Natuurbegraafplaats Schoorsveld.