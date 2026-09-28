Houd rekening met omrijden: A58 gaat twee nachten dicht

Rijkswaterstaat voert de komende twee nachten onderzoek uit op de A58 bij het viaduct Royaaldreef. De A58 is daarom in de nacht van 28 op 29 september gesloten richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabosch. In de nacht van 29 op 30 september is de rijbaan in de andere richting afgesloten.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 21.00 uur 's avonds en 05.00 uur 's ochtends. Verkeer wordt omgeleid via de A16, A59 en A27. Let wel op als je over de A27 rijdt: deze is in de nacht van 28 op 29 september ook afgesloten tussen knooppunt Gorinchem en knooppunt Hooipolder. Daar vinden werkzaamheden aan het asfalt plaats.

Het verkeer wordt dan omgeleid via de A2, A15, A16 en A59. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers bij beide afsluitingen rekening te houden met extra reistijd.

Constructie

Het ijzerwerk van viaduct Royaaldreef voldoet niet meer volledig aan de veiligheidseisen. Daarom ondersteunt een extra constructie het viaduct momenteel. Rijkswaterstaat gaat de komende twee nachten onderzoeken wat de precieze staat van de brug is en wat er nodig is om deze te herstellen.

Naast het onderzoek vindt ook regulier onderhoud plaats, zoals het maaien van bermen, het verwijderen van vuil en het herstellen van de vangrail.