150 beschonken minderjarigen weggestuurd op festival: 'Rust op het terrein'

Bij festival CityFest in Veldhoven zijn 150 minderjarigen naar huis gestuurd omdat ze hadden gedronken. Dat gebeurde van vrijdag tot en met zondag. De organisatie stond met blaastesten bij de ingang: wie had gedronken, was het haasje en moest linea recta naar huis. "Dat moeten meer festivals doen", vindt Bernard van 't Klooster, alcoholpreventiemedewerker bij Novadic-Kentron.

"Ik vind het heel goed als gemeenten bij openbare evenementen hier aandacht aan besteden", zegt Van 't Klooster. "Maar wat gebeurt er nadat de minderjarigen beschonken blijken te zijn? Worden ze dan bezopen op de fiets naar huis gestuurd?" Organisator Renzo Dielesen van CityFest is daar duidelijk over. Ouders worden niet gebeld, behalve als jongeren niet meer veilig terug kunnen fietsen of als het medisch niet verantwoord is. "In principe stellen wij: als ze hierheen kunnen fietsen, kunnen ze dat ook terug."

"Na corona merkten wij dat het drankgebruik echt heel heftig werd."

Op vrijdag stuurde de organisatie zo meer dan honderd bezoekers op de fiets naar huis. "Zaterdag en zondag lagen de aantallen al veel lager: zo rond de dertig op zaterdag en de rest op zondag", zegt Dielesen. Volgens hem waren de meesten na vrijdag wel afgeschrikt. De organisatie begon in 2023 met de blaastesten. "Na corona merkten wij dat het drankgebruik echt heel heftig werd. Er werd veel gevochten en er lag soms jeugd tegen de hekken. Maar nu is het door de blaascontroles veel rustiger."

Al dat controleren leverde de bezoekers wel een flinke wachtrij op. Op vrijdag stonden er wel zeshonderd mensen in een rij van 200 meter lang. Een bezoeker zegt dat hij anderhalf uur heeft gewacht. Volgens Dielesen lag de wachttijd rond de dertig minuten.

"We merken echt dat er veel meer rust is."

Een oplossing voor het drinken door minderjarigen zijn de blaastesten volgens Van 't Klooster nog niet. "Een eenmalige oplossing heb je nooit. Een quick fix is er niet", zegt hij. Wel laat een festival met blaastesten volgens hem duidelijk zien dat het staat voor NIX18. Dielesen is tevreden. "We merken echt dat er veel meer rust is. De jeugd die thuis indrinkt, komt er niet meer in."