Openbare vergadering COVM Volkel met evaluatie luchthavenbesluit

De COVM vliegbasis Volkel houdt maandag een openbare vergadering. De bijeenkomst staat gepland vanaf 19.45 uur en bevat onder meer een presentatie over het luchthavenbesluit.

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De Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) van vliegbasis Volkel komt bijeen voor een openbare vergadering. De zaal opent om 19.45 uur. Op de agenda staan onderwerpen als de evaluatie van het luchthavenbesluit, rapportages over geluidshinder en een mededeling van de Commandant Air Combat Command.

Tijdens de vergadering wordt ook gesproken over de herziening van het instellingsbesluit van de COVM en de vaststelling van de begroting en vergaderdata voor 2027. Daarnaast is er ruimte voor een rondvraag waarin deelnemers vragen kunnen stellen.

De COVM bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden. Zij adviseren de minister van Defensie over maatregelen om geluidshinder van de vliegbasis te beperken. Ook verzorgt de commissie voorlichting over de geluidsaspecten van het vliegverkeer.

De bijeenkomst biedt een platform voor overleg en informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen. Het is een moment waarop actuele onderwerpen rondom de vliegbasis worden besproken.