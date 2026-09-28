Digitaal platform ThuisinMeierijstad gelanceerd

In Sint-Oedenrode is het platform ThuisinMeierijstad officieel gelanceerd. Het digitale initiatief verbindt inwoners van Meierijstad en stimuleert ontmoetingen in de buurt.

Gevonden voor jou

Op het plein voor Odendael in Sint-Oedenrode is tijdens Nationale Burendag het nieuwe digitale platform ThuisinMeierijstad gelanceerd. Wethouder Rik Compagne, die Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid in zijn portefeuille heeft, gaf de aftrap van het initiatief. Het platform moet inwoners van Meierijstad laagdrempelig met elkaar verbinden.

Het doel van ThuisinMeierijstad is om buren en dorpsgenoten samen te brengen door digitale en fysieke ontmoetingen. Via het platform kunnen bewoners van de gemeente activiteiten, vrijwilligerswerk en buurtinitiatieven ontdekken en eraan deelnemen. Volgens de wethouder is dit een praktische manier om samenleven in de wijk te versterken.

Buurtverbinders ondersteunen

Om het platform toegankelijk te maken voor iedereen, staan buurtverbinders klaar om mensen te helpen die minder ervaring hebben met het internet. Zij zorgen ervoor dat alle inwoners van Meierijstad weten wat er speelt in hun buurt en kunnen meedoen, ongeacht hun digitale vaardigheden.

Vrijwillige kernverbinders, zoals Martha School, benadrukken het belang van plekken waar bewoners elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Tijdens de lancering droeg stadsdichter Brandon Versantvoort een gedicht voor, waarin hij de waarde van buren en onderlinge verbinding verwoordde.

Gemeenschap centraal

Met ThuisinMeierijstad is een digitaal fundament gelegd voor betere contacten en samenwerking in de gemeente. Het is nu aan de inwoners, organisaties en professionals om elkaar via het platform én in de buurten en dorpen te vinden.