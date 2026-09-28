Inwoners Haaren praten mee over toekomst zonder aardgas

Op donderdag 15 oktober wordt in Den Domp in Haaren een bijeenkomst gehouden over de toekomst van het dorp zonder aardgas. Hier kunnen inwoners meepraten over hoe woningen en gebouwen in de toekomst verwarmd worden. De avond duurt van half acht tot half tien.

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Haaren bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. Tijdens een bijeenkomst in Den Domp, Kerkstraat 26, krijgen inwoners de kans om mee te denken over hoe de overgang naar alternatieve verwarmingsmethoden eruit moet zien. De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds en duurt tot half tien, met inloop vanaf kwart over zeven.

Op deze startavond wordt uitgelegd waarom Nederland stap voor stap afscheid neemt van aardgas. Daarnaast wordt besproken welke stappen Haaren de komende jaren gaat zetten en hoe het proces tot eind 2027 eruitziet. Dat is het moment waarop de gemeenteraad een besluit over het uiteindelijke plan zal nemen. Ook is er ruimte voor vragen en het delen van ideeën.

Werkgroepen voor ideeën

Inwoners die actief willen meedenken, kunnen zich aanmelden voor een werkgroep. Deze groepen werken samen aan voorstellen en ideeën om Haaren toekomstbestendig te maken. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en biedt een kans om als dorp gezamenlijk plannen te maken.

Aanmelden voor zowel de startavond als de werkgroepen kan via de speciale webpagina voor het wijkuitvoeringsplan (WUB) Haaren. De gemeente hoopt hiermee zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de verduurzaming van hun dorp.