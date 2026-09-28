Gemeente Bernheze beslist over subsidie voor De Pas

De gemeenteraad van Bernheze neemt donderdag een besluit over twee subsidieaanvragen van Sociaal Cultureel Centrum De Pas in Heesch. Het gaat om financiering voor de exploitatie en een nieuwe airco-installatie.

Gevonden voor jou

Sociaal Cultureel Centrum De Pas in Heesch heeft twee subsidieaanvragen ingediend bij de gemeente Bernheze. Het bestuur vraagt om financiële steun voor de exploitatie van het centrum en voor het installeren van een nieuwe airco. De gemeenteraad buigt zich over deze verzoeken tijdens de raadsvergadering op donderdag 1 oktober.

De Pas speelt een belangrijke rol in het sociale en culturele leven van Heesch en omliggende dorpen. Het centrum biedt ruimte voor diverse activiteiten, zoals verenigingsbijeenkomsten en culturele evenementen. Met de subsidie hoopt het bestuur de continuïteit van het centrum te waarborgen en de faciliteiten te verbeteren.

Besluitvorming donderdag

De vergadering waarin de gemeente een besluit neemt, vindt plaats op 1 oktober. Het is nog niet duidelijk of beide aanvragen worden goedgekeurd. De gemeenteraad baseert haar beslissing onder meer op eerder vastgestelde beleidsuitgangspunten voor sociaal-culturele centra in Bernheze.

Het besluit is van belang voor zowel de dagelijkse gang van zaken in het centrum als de kwaliteit van de faciliteiten. Voor inwoners van Heesch en andere dorpen in de gemeente Bernheze kan dit gevolgen hebben voor het gebruik van het centrum.