Bernheze presenteert begroting 2027

De gemeente Bernheze heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Onder het motto ‘Op koers naar de toekomst’ wil het college blijven investeren in groei en ontwikkeling, terwijl het financiële verantwoordelijkheid neemt. Belangrijke projecten en uitdagingen staan daarbij centraal. De gemeenteraad beslist op 12 november over het plan.

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De begroting 2027 markeert het eerste volledige jaar van de nieuwe bestuursperiode in Bernheze. Het college wil met het bestuursprogramma ‘Op koers naar de toekomst’ een solide basis leggen voor de komende jaren. In de plannen wordt geïnvesteerd in woningbouw, infrastructuur, voorzieningen en sport, maar ook in onderwijs en de bereikbaarheid van Heeswijk-Dinther en Nistelrode.

Ondanks de ambities kampt de gemeente met uitdagingen. Zo zorgen netcongestie (problemen in het elektriciteitsnet) en stijgende kosten binnen het sociaal domein voor financiële druk. Het college benadrukt dat scherpe keuzes nodig zijn om de groei van Bernheze te combineren met financiële gezondheid. Preventie, samenwerking en sterke gemeenschappen staan daarbij centraal.

Projecten en planning

Voor 2027 staan diverse projecten op de agenda. Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs wordt uitgevoerd, de herhuisvesting van De Misse 2-4-6 wordt voorbereid en een nieuw sportpark in Heeswijk-Dinther krijgt vorm. Daarnaast worden ontsluitingswegen in Heeswijk-Dinther en Nistelrode verbeterd om de bereikbaarheid te vergroten.

De conceptbegroting wordt op 15 oktober en 29 oktober besproken in de raadscommissies. Inwoners hebben dan de mogelijkheid om hun mening te geven. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad op 12 november een definitief besluit over de begroting en het bestuursprogramma.

Besluitvorming en inspraak

De gemeenteraad heeft het laatste woord over de begroting. Belangstellenden kunnen de vergadering op 12 november bijwonen of online volgen via de website van de gemeente Bernheze. De begroting is een belangrijke stap in het realiseren van de ambities voor de toekomst.