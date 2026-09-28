In-gespreksavond Boxtel op 6 oktober

Op dinsdag 6 oktober organiseert de gemeente Boxtel een In-gespreksavond in de raadzaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst start om 19.30 uur en biedt ruimte voor discussie over belangrijke lokale onderwerpen.

Gevonden voor jou

De In-gespreksavond is een voorbereiding op de raadsvergadering van 13 oktober, waarin diverse onderwerpen besproken en besloten worden. De agenda bevat onder andere de actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2026 en een anti-agressieprotocol voor politieke ambtsdragers in de gemeente.

Daarnaast komen zienswijzen aan bod, zoals de deelname van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan een landelijke stichting en het beleidsplan van GGD Hart voor Brabant voor de periode 2027-2030. De bijeenkomst is bedoeld om raadsleden en andere belanghebbenden te informeren en hen de kans te geven vragen te stellen.

Drie onderdelen

De avond bestaat uit drie delen. Eerst zijn er korte presentaties om onderwerpen toe te lichten. Daarna volgt een informatiemarkt waar technische vragen gesteld kunnen worden. Tot slot schuiven raadsleden, de wethouder en eventuele insprekers aan bij gesprekstafels voor een inhoudelijk debat.

Hoewel de bijeenkomst vooral gericht is op raads- en steunfractieleden, zijn ook andere geïnteresseerden welkom. Aanmelden is niet nodig. Mensen die willen inspreken, kunnen dit wel vooraf doorgeven. Zij moeten uiterlijk maandag 5 oktober voor 19.30 uur een e-mail sturen naar de griffie van de gemeente Boxtel.

De In-gespreksavond vindt plaats in het gemeentehuis van Boxtel en begint om 19.30 uur.