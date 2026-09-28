Boxtel organiseert gesprekstafel over nieuwe sportsubsidies

Op woensdag 7 oktober 2026 organiseert de gemeente Boxtel een gesprekstafel over een nieuwe subsidieregeling voor sport- en beweegaanbieders. De bijeenkomst vindt plaats bij VV Essche Boys in Esch en staat open voor vertegenwoordigers van sportverenigingen en beweegorganisaties.

Gevonden voor jou

De gemeente Boxtel werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen, stichtingen en andere beweegaanbieders. Deze regeling is gebaseerd op een eerder vastgestelde subsidieverordening en vernieuwd beleid. Om input te verzamelen, nodigt de gemeente betrokkenen uit om deel te nemen aan een gesprekstafel.

Tijdens de bijeenkomst worden onder meer de doelen van de gemeente en de bijdrage van sport- en beweegactiviteiten besproken. Ook komt de manier van subsidiëren aan bod, evenals het vervolgtraject en de aanvraagprocedure. Wethouder Michael Ninaber van Eijben zal aanwezig zijn om mee te praten.

Bijeenkomst in Esch

De gesprekstafel vindt plaats op woensdag 7 oktober 2026 bij VV Essche Boys, Witvensedijk 2a in Esch. De inloop start om zeven uur ’s avonds, gevolgd door de bijeenkomst om half acht. Parkeren kan op de parkeerplaatsen aan de Haarenseweg en de Witvensedijk.

Organisaties worden uitgenodigd om met maximaal twee bestuursleden of vertegenwoordigers deel te nemen. De gemeente benadrukt het belang van hun ervaringen en ideeën voor het ontwikkelen van sterke en toekomstbestendige sportverenigingen.

Subsidieaanvraag en vervolg

De gemeente Boxtel wil samen met sport- en beweegaanbieders bepalen welke doelen haalbaar zijn en hoe subsidies hierop aansluiten. Dit moet leiden tot een regeling die beter aansluit bij de behoeften van de organisaties en de gemeenschap.

De bijeenkomst is een belangrijke stap in het proces en biedt betrokkenen de kans om hun stem te laten horen. Aanmelden voor de gesprekstafel kan via e-mail, waarbij deelnemers hun organisatie en namen van aanwezigen dienen op te geven.