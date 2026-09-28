Helmond verhoogt isolatiesubsidie en lanceert nieuwe regeling

Helmond heeft het maximale subsidiebedrag voor woningisolatie verhoogd naar 1.800 euro en de WOZ-grens uitgebreid. Ook is er een nieuwe regeling voor woningeigenaren met een laag inkomen.

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Helmond maakt het isoleren van woningen aantrekkelijker door de isolatiesubsidie te verruimen. Het maximale bedrag is verhoogd van 1.200 euro naar 1.800 euro. Daarnaast is de maximale WOZ-waarde, waarvoor subsidie aangevraagd kan worden, gestegen naar 477.000 euro. Hierdoor komen meer inwoners in aanmerking voor financiële ondersteuning.

De subsidieregeling is bedoeld voor huizen die vóór 1993 zijn gebouwd en energielabel D, E, F of G hebben, of minimaal twee slecht geïsoleerde delen. Ook appartementen met een Vereniging van Eigenaren (VvE) vallen onder de regeling. Eerder ontvangen subsidie wordt afgetrokken van het nieuwe maximum als het om een andere isolatiemaatregel gaat. Voor dezelfde maatregel kan geen tweede aanvraag worden ingediend.

Nieuwe regeling voor lage inkomens

Naast de verruiming van de bestaande subsidie is er een nieuwe regeling speciaal voor woningeigenaren met een laag inkomen. Zij krijgen één of meer gratis isolatiemaatregelen aangeboden. Een energieadviseur bekijkt de woning en geeft advies over de beste opties. Bovendien krijgen deelnemers persoonlijke begeleiding van een vaste contactpersoon. VvE’s kunnen geen gebruik maken van deze regeling.

De gemeente Helmond streeft ernaar zoveel mogelijk woningen energiezuiniger te maken. Goed geïsoleerde huizen verlagen de energiekosten en dragen bij aan een duurzamer milieu.

Bijeenkomsten voor meer informatie

Inwoners die meer willen weten, kunnen terecht bij verschillende bijeenkomsten. Op dinsdag 13 oktober en donderdag 15 oktober worden inloopmomenten georganiseerd in het Franse Paviljoen en het Huis voor de Stad. Beide vinden plaats tussen vier en zeven uur ’s middags. Daarnaast is er op dinsdag 27 oktober een online informatieavond van zeven tot acht uur ’s avonds.