ME grijpt in na wedstrijd van FC Den Bosch tegen De Graafschap

De uitwedstrijd van FC Den Bosch bij De Graafschap is zondag onrustig geëindigd. Na afloop ontstonden opstootjes in het uitvak in Doetinchem. Supporters van FC Den Bosch zouden bier en mogelijk stoeltjes naar de thuissupporters hebben gegooid. Twee stewards raakten gewond en een 31-jarige man uit Doetinchem werd aangehouden.

Na de wedstrijd moest de Mobiele Eenheid (ME) worden ingezet om een groep mensen uit het gebied te laten vertrekken, meldt Omroep Gelderland . Volgens de politie was de aanhouding van de man nodig om de rust te laten terugkeren.

Vijftig stoeltjes kapot

Een woordvoerder van De Graafschap laat weten dat ongeveer vijftig stoeltjes in het uitvak kapot zijn gegaan. In het vak is plek voor vijfhonderd supporters.

Over de gewonde stewards kan de woordvoerder niets zeggen. "De tegenstanders nemen hun eigen stewards mee naar de wedstrijd", legt hij uit.

FC Den Bosch onderzoekt

FC Den Bosch betreurt wat er in Doetinchem is gebeurd. "We onderzoeken de ongeregeldheden en kijken wat voor maatregelen nodig zijn", zegt een woordvoerster.

De supporters die meereisden naar Doetinchem hadden een combiticket gekocht voor de wedstrijd en het busvervoer. Daardoor weet de club welke supporters erbij waren. Om privacyredenen doet FC Den Bosch geen verdere uitspraken over de stewards.