Xtract G-dag: voetbalplezier bij NAC

Woensdag vindt de jaarlijkse Xtract G-dag plaats bij B.S.V. Boeimeer in Breda. Twintig teams en ruim honderd enthousiaste voetballers nemen deel aan het toernooi, dat draait om samen sporten en plezier maken.

Gevonden voor jou

De Xtract G-dag wordt gehouden op de thuisbasis van de jeugdopleiding van NAC. Gedurende de middag spelen de teams eerst poulewedstrijden, waarna de beste ploegen doorgaan naar de halve finales en finale. Het evenement biedt de deelnemers een unieke kans om hun favoriete sport te beoefenen in aanwezigheid van de NAC-selectie.

De dag staat vooral in het teken van sportiviteit en samen plezier maken. Hoewel winnen een mooie bonus is, ligt de nadruk op het beleven van een onvergetelijke middag. De afsluiting bestaat uit een prijsuitreiking, waarbij iedereen als winnaar wordt beschouwd.

Traditie in Breda

Het toernooi is inmiddels uitgegroeid tot een vaste traditie in Breda en omgeving. Dankzij hoofdsponsor Xtract kan deze bijzondere middag ook dit jaar doorgaan. De organisatie verwacht dat het opnieuw een sportieve en gezellige dag wordt voor alle deelnemers.

De Xtract G-dag is een evenement dat zowel de spelers als de toeschouwers samenbrengt en het plezier van sporten benadrukt.