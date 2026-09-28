Mauro Júnior debuteert, Dennis Man scoort

PSV-spelers hebben indruk gemaakt tijdens de interlandperiode. Mauro Júnior debuteerde voor Brazilië en Dennis Man scoorde voor Roemenië.

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De interlandperiode heeft PSV’ers wereldwijd in actie gebracht. Mauro Júnior maakte zijn debuut voor het Braziliaanse elftal tijdens een oefenwedstrijd tegen Australië. Hij viel in de 76e minuut in en zorgde met een corner voor de gelijkmaker. Brazilië speelde de wedstrijd met 1 – 1 gelijk.

Dennis Man was trefzeker voor Roemenië in de UEFA Nations League. Hij scoorde vrijdagavond de gelijkmaker tegen Zweden, maar zag zijn team vlak voor rust alsnog verliezen met 2 – 1. De Roemeense ploeg wist daarmee geen punten te behalen.

Belangrijke optredens

Ook andere PSV’ers kwamen in actie. Ruben van Bommel viel in bij Oranje tegen Servië en Guus Til gaf een assist, waarmee Nederland de wedstrijd met 2 – 1 won. Het duel was onderdeel van de UEFA Nations League.

Jong PSV’er Kyano Penso debuteerde voor Curaçao en leverde een assist in de wedstrijd tegen Nicaragua. Curaçao won overtuigend met 6 – 1. Armando Obispo bleef in dit duel aan de kant.

Overwinningen en gelijke spelen

Ivan Perišić speelde de volledige wedstrijd voor Kroatië tegen Tsjechië. Hij gaf een assist en zag zijn team met 1 – 2 winnen. Paul Wanner startte in de basis voor Oostenrijk tegen Kosovo, waar zijn team een 3 – 1 overwinning behaalde.

Bosnië en Herzegovina speelde een doelpuntloos gelijkspel tegen Polen, terwijl Nederland O19 en België O19 elkaar donderdagavond troffen en met 1 – 1 gelijk eindigden. België O21 won tegen Wit-Rusland en verzekerde zich daarmee van kwalificatie voor het Europees kampioenschap.

De interlandperiode zorgde voor een breed scala aan prestaties van PSV-spelers, met zowel debutanten als ervaren krachten die hun rol speelden op het internationale podium.