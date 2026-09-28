Ondermijningsbus staat op 8 oktober in Hilvarenbeek

Op donderdag 8 oktober staat de Ondermijningsbus in Hilvarenbeek. De bus, onderdeel van de Week van de Veiligheid, biedt inzicht in georganiseerde criminaliteit en leert bezoekers verdachte situaties te herkennen.

Gevonden voor jou

De Ondermijningsbus is op 8 oktober te vinden bij de parkeerplaats van de Jumbo aan de Hilverstraat in Hilvarenbeek. Bezoekers kunnen daar tussen 14.30 en ongeveer 19.00 uur terecht voor informatie en interactie rondom het thema ondermijnende criminaliteit.

Bij de bus zijn verschillende experts aanwezig, zoals een specialist op het gebied van ondermijning en veiligheid. Ook de wijkagent, een vertegenwoordiger van de gemeente en Meld Misdaad Anoniem staan klaar om vragen te beantwoorden en informatie te geven over het anoniem melden van verdachte situaties.

Interactieve onderdelen

In de Ondermijningsbus zijn diverse interactieve activiteiten te vinden. Zo kun je in het Geurlab drugsgerelateerde geuren herkennen en via kijkdozen een blik werpen op de wereld van drugslabs. Daarnaast toont de Witwasstraat hoe crimineel geld wordt witgewassen. Met quizzen en andere onderdelen wordt uitgelegd hoe je signalen van criminaliteit herkent.

Het doel van de bus is om inwoners te leren hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit. Door alert te zijn en verdachte situaties te melden, help je mee aan een veilige gemeente. De samenwerking tussen inwoners, gemeente en politie speelt hierin een belangrijke rol.

De Ondermijningsbus maakt deel uit van de Week van de Veiligheid, een landelijke campagne om bewustwording rondom criminaliteit te vergroten.