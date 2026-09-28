Man (23) vlucht over weilanden na mogelijke inbraak in Lepelstraat

De bewoner zag mensen op zijn terrein. Een van hen droeg gezichtsbedekking. Hij dacht dat het inbrekers waren en waarschuwde de politie.

Vlucht over weilanden

Toen agenten bij het huis aankwamen, gingen de verdachten ervandoor. Een agent zag de 23-jarige man, zwart gekleed en met gezichtsbedekking, wegrennen. De agent ging achter hem aan.

Via de Slotweg rende de verdachte over verschillende weilanden. Even later verloor de agent hem uit het oog. De politie startte daarna een zoekactie.

Uiteindelijk vonden agenten de man op een terrein aan de Kladseweg. Hij lag daar op de grond naast een geparkeerde auto. De politie hield hem aan op verdenking van poging tot inbraak.