Date-advies Frank Lammers zorgde voor 'mooiste liefde van afgelopen jaren'

Het is volgens Frank Lammers een van de mooiste liefdesverhalen van de afgelopen jaren: de relatie tussen oud-nieuwslezeres Noraly Beyer en acteur Joost Prinsen, die in 2025 overleed. Toen Joost vond dat hij Noraly te weinig zag, belde hij zijn goede vriend Frank om advies.

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In de Omroep Brabant-podcast Ni Na Lammers Luisteren praten Frank Lammers en Nina van den Broek over de liefde. Frank denkt dan meteen terug aan het telefoontje waarin Joost vertelde dat hij stapelverliefd was op Noraly. "Ik ben dus nu met Noraly", zei Joost tegen Frank. "Maar ik vind eigenlijk dat ik haar veel te weinig zie. Ik vind dat ze het veel te druk heeft."

Frank had een duidelijk antwoord. "Joost, een vrouw als Noraly heb je nooit alleen. Ze heeft afspraken, doet dingen, spreekt mensen. Soms moet je gewoon even wachten tot je weer aan de beurt bent." "Daar heb je gelijk in, jongen, dankjewel", zei Joost, net voordat hij ophing. "En dat was dat. Tuut tuut tuut", zegt Frank lachend.

"Ze waren allebei al rond de tachtig. Dat je dan nog de liefde vindt, dat is toch fantastisch?"

Frank denkt met weemoed terug aan de relatie tussen Joost en Noraly. "Dat was een van de mooiste liefdesgeschiedenissen van de afgelopen jaren", zegt hij. "Ze waren allebei al rond de tachtig. Dat je dan nog de liefde vindt, dat is toch fantastisch?"

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