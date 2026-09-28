Inloopmoment wijkregisseur in Raamsdonksveer

Op donderdag 1 oktober kun je in Raamsdonksveer terecht bij de wijkregisseur. Tussen tien uur en twaalf uur is er een inloopmoment in bibliotheek Theek 5 aan de Keizersdijk.

Gevonden voor jou

De wijkregisseur staat klaar om vragen te beantwoorden over jouw buurt of wijk. Ook kun je terecht met plannen voor buurtinitiatieven en ideeën om de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren.

Het inloopmoment vindt plaats in bibliotheek Theek 5, gevestigd aan de Keizersdijk 30 in Raamsdonksveer. Je kunt zonder afspraak langskomen tussen tien uur en twaalf uur.

Wil je alvast meer weten over de rol van de wijkregisseur of hoe je een buurtinitiatief kunt opzetten? Dan kun je meer informatie vinden op de gemeentelijke pagina over wijkgericht samenwerken.