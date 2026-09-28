Snelheidscontroles in Geertruidenberg tonen veilig verkeersbeeld

De politie heeft in Geertruidenberg extra snelheidscontroles uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens een flitsmarathon werden achttien controles gehouden op zeven locaties, waarbij vijftien snelheidsovertredingen zijn vastgesteld.

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De controles maken deel uit van het mobiliteitsplan van de gemeente Geertruidenberg, dat in mei 2025 is vastgesteld. Dit plan heeft als doel om het verkeer veiliger te maken. Het onderzoek richtte zich op het naleven van snelheidslimieten en leverde positieve resultaten op.

De meeste motorvoertuigen houden zich aan de snelheid, blijkt uit de controles die vooral tijdens de spits zijn uitgevoerd. Mogelijk heeft de vakantieperiode gezorgd voor een rustiger verkeersbeeld. De resultaten sluiten bovendien aan bij eerdere snelheidsmetingen in de gemeente.

Politie blijft alert

Hoewel het beeld grotendeels positief is, wijzen de gemeente en politie erop dat ook kleine snelheidsovertredingen gevaarlijk kunnen zijn. Daarom blijft aandacht voor verkeersveiligheid belangrijk.

Om de situatie goed te blijven monitoren, worden ook in de toekomst controles uitgevoerd. Zo willen de gemeente en politie samen zorgen voor een veilige en leefbare omgeving in Geertruidenberg.