Van 16 tot 26 oktober afsluiting knooppunt Hooipolder en A59

Van 16 tot 26 oktober is knooppunt Hooipolder, samen met delen van de A59, afgesloten. Rijkswaterstaat voert hier werkzaamheden uit om het verkeer beter te laten doorstromen. De afsluiting begint vrijdagavond en duurt tot maandagochtend. Na deze periode zijn de verbeteringen aan het knooppunt grotendeels afgerond.

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Rijkswaterstaat werkt aan het verbeteren van knooppunt Hooipolder en de A59. De afgelopen jaren zijn nieuwe verbindingswegen en rijstroken aangelegd. Nu worden de verkeerslichten vernieuwd en de opstelstroken aangepast. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer.

Om de werkzaamheden uit te voeren, zijn knooppunt Hooipolder en delen van de A59 afgesloten van vrijdag 16 oktober om negen uur ’s avonds tot maandag 26 oktober om vijf uur ’s ochtends. Na deze periode is het knooppunt klaar, op enkele asfaltwerkzaamheden in 2027 na.

Afsluitingen en omleidingen

Tijdens de afsluiting zijn er diverse wegafsluitingen. De A59 richting Zeeland en Rotterdam is dicht tussen Waalwijk en Oosterhout. In de andere richting, naar ’s-Hertogenbosch, is de weg afgesloten vanaf knooppunt Hooipolder tot Waalwijk. Ook zijn de op- en afritten van de A27 in knooppunt Hooipolder gesloten. De verbindingsboog van de A59 naar de A27 richting Utrecht blijft wel toegankelijk.

Omrijden is noodzakelijk. Verkeer tussen knooppunt Zonzeel en ’s-Hertogenbosch kan via de A16, A58, N65 en A65 rijden. Lokaal verkeer richting Waalwijk wordt omgeleid via de N260 en N261, terwijl bestemmingen in Altena via afrit Heusden en de N267 bereikbaar blijven.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van verkeerslichten en het leggen van nieuwe elektriciteitskabels. Er worden detectielussen aangebracht en een nieuwe regelinstallatie geplaatst. Hiermee moet de verkeersdoorstroming verbeteren.

Bovendien komen er extra opstelvakken op het kruispunt. Verkeer vanuit Utrecht naar ’s-Hertogenbosch krijgt een aparte rijbaan, zodat het niet hoeft te wachten op verkeer uit Rotterdam. Vanaf 26 oktober heeft knooppunt Hooipolder zijn definitieve indeling. In 2027 zijn er nog enkele weekendafsluitingen nodig voor het aanbrengen van sterk asfalt.