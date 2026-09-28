Sjors Sportief & Creatief gestart in Geertruidenberg

Basisschoolkinderen in Geertruidenberg kunnen sinds 9 september meedoen aan Sjors Sportief & Creatief. Met dit programma ontdekken ze spelenderwijs hun talenten door deel te nemen aan creatieve en sportieve activiteiten.

Gevonden voor jou

In Geertruidenberg is het Sjors Sportief & Creatief-programma van start gegaan. Het initiatief is bedoeld voor basisschoolleerlingen en biedt een breed scala aan activiteiten. De kinderen kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met nieuwe sporten of creatieve bezigheden.

Met het programma krijgen kinderen de kans om hun interesses te verkennen en plezier te maken. Het Sjors-boekje, waarin alle activiteiten staan vermeld, helpt hen om een keuze te maken. Deelname is vrijblijvend, zodat kinderen kunnen ontdekken wat bij hen past zonder verplichtingen.

Sporthelden gezocht

Naast het kinderprogramma is er ook aandacht voor de Sporthelden van Geertruidenberg. De gemeente is op zoek naar inspirerende verhalen van mensen die bijvoorbeeld een sportieve tegenslag hebben overwonnen, anderen motiveren of zich inzetten voor een vereniging. Het initiatief loopt tot juni 2027.

Uit alle inzendingen worden bijzondere verhalen geselecteerd. Deze krijgen aan het einde van het sportseizoen extra aandacht via de communicatiekanalen van de gemeente. Hiermee wil Geertruidenberg sportiviteit en betrokkenheid onder haar inwoners benadrukken.

Het programma en de zoektocht naar Sporthelden zijn onderdeel van een bredere inspanning om sport en creativiteit in de gemeente te stimuleren. Kinderen en volwassenen worden zo aangemoedigd om actief bezig te zijn en hun talenten verder te ontwikkelen.