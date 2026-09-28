Alzheimer Café in Asten: vrijwillig levenseinde bij dementie

Dinsdag 6 oktober staat in Asten het thema 'vrijwillig levenseinde bij dementie' centraal. Tijdens het Alzheimer Café Peelland wordt een documentaire vertoond en is er ruimte voor vragen. Gespreksleider Jac Huijsmans gaat in gesprek met een voorlichter van de NVVE.

Gevonden voor jou

Het Alzheimer Café Peelland vindt plaats in ’t Kwartier aan de Kerkstraat 10 in Asten. Vanaf zeven uur ’s avonds is er inloop, waarna om half acht het programma begint. Het thema van de avond is vrijwillig levenseinde bij dementie, een onderwerp dat steeds meer mensen raakt.

De avond start met een documentaire over het thema. Daarna gaat gespreksleider Jac Huijsmans in gesprek met een voorlichter van de NVVE, de Nederlandse Vereniging van Vrijwillig levensEinde. Bezoekers krijgen ook de kans om vragen te stellen en het onderwerp verder te verkennen.

Belangrijke keuzes bij dementie

Bij dementie kan het moeilijker worden om zelf keuzes te maken. Vooruitdenken is daarom belangrijk, zeker als je nadenkt over een vrijwillig levenseinde. Het advies is om hier tijdig over te praten met je huisarts en de mensen om je heen. Zo kun je je wensen duidelijk maken voordat beslissingen lastig worden.

Voor wie is het?

Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers, naasten en andere belangstellenden. Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis en het eerste kopje koffie wordt aangeboden.

Het programma eindigt om negen uur ’s avonds. De organisatie hoopt bezoekers te helpen bij het maken van belangrijke keuzes rond dementie en een vrijwillig levenseinde.