Man meerdere keren geschopt en geslagen door jongeren op straat

De politie zoekt twee jongens die ervan worden verdacht dat ze in Tilburg een 52-jarige man hebben mishandeld. De man fietste na een feestje over straat, toen een groep van zo'n twintig jongeren hem de weg versperde. Hij werd van zijn fiets geduwd, geschopt en geslagen.

In Bureau Brabant deelt de politie maandag camerabeelden van de mishandeling. Het gebeurde in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 mei, rond half een. Als de man bij de Zuid-Oosterstraat aankomt, blokkeert de groep de weg. Wanneer hij dichterbij komt, wordt hij tot twee keer toe van zijn fiets geduwd. En daar houdt het niet op.

Harde duw

De man loopt daarna met de fiets aan de hand verder. Hij wordt uitgescholden en een paar jongeren lopen hem achterna. Opeens loopt er een jongen naar hem toe die hem een harde duw geeft. De man raakt uit balans en de fiets valt op de grond.

Op de achtergrond is te horen dat er van alles wordt geroepen. Andere jongeren zijn aan het filmen.