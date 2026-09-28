Man meerdere keren geschopt en geslagen door jongeren op straat
De politie zoekt twee jongens die ervan worden verdacht dat ze in Tilburg een 52-jarige man hebben mishandeld. De man fietste na een feestje over straat, toen een groep van zo'n twintig jongeren hem de weg versperde. Hij werd van zijn fiets geduwd, geschopt en geslagen.
In Bureau Brabant deelt de politie maandag camerabeelden van de mishandeling. Het gebeurde in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 mei, rond half een. Als de man bij de Zuid-Oosterstraat aankomt, blokkeert de groep de weg. Wanneer hij dichterbij komt, wordt hij tot twee keer toe van zijn fiets geduwd. En daar houdt het niet op.
Harde duw
De man loopt daarna met de fiets aan de hand verder. Hij wordt uitgescholden en een paar jongeren lopen hem achterna. Opeens loopt er een jongen naar hem toe die hem een harde duw geeft. De man raakt uit balans en de fiets valt op de grond.
Op de achtergrond is te horen dat er van alles wordt geroepen. Andere jongeren zijn aan het filmen.
Val op het hoofd
Dan bemoeit een tweede verdachte zich ermee. Hij schopt de man tegen zijn been, waardoor die opnieuw zijn evenwicht verliest. Daarna krijgt de man weer een schop te verduren.
Buiten beeld gaat de mishandeling verder. De man wordt daarbij ook in zijn gezicht geslagen. Uiteindelijk valt hij en komt hij met zijn hoofd op de grond. De volgende dag kan hij nauwelijks kauwen en heeft hij moeite met lopen. De klachten duren meerdere dagen.
Twee verdachten
De politie zoekt twee jongens uit de groep. De andere jongeren ziet de politie niet als verdachten.
De eerste verdachte heeft donker haar en droeg die nacht een zonnebril op zijn hoofd. Hij had een lichtkleurig vest en een donkere skinny jeans aan. De tweede verdachte heeft bruin tot donker haar en droeg een skinny jeans en een pufferjas.
Het is niet zeker of de twee verdachten meerderjarig zijn. Daarom zijn ze op de beelden nog onherkenbaar gemaakt en krijgen ze eerst de kans om zichzelf te melden. Doen ze dat niet, dan brengt de politie ze later wel herkenbaar in beeld.