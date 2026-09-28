Breda investeert in groei en innovatie in 2027

Breda zet in 2027 grote plannen om in actie. De gemeente investeert meer dan 1 miljard euro in woningbouw, innovatie, groen en veiligheid. Ook worden lokale teams opgericht om inwoners sneller te ondersteunen.

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Breda brengt haar ambities voor de komende jaren in de praktijk. De begroting van 2027, die voor het eerst de grens van 1 miljard euro overschrijdt, markeert een nieuwe fase in de groei van de stad. Het bedrag wordt ingezet voor voorzieningen en investeringen die inwoners ten goede komen.

De stad blijft zich ontwikkelen op het gebied van woningbouw, met projecten zoals Klavers Jansen, Backer & Rueb en De Faam. Deze locaties leveren samen meer dan 1.200 nieuwe woningen op. Daarnaast krijgt het Innovatiedistrict Breda op ’t Zoet vorm, waar innovatie en ondernemerschap centraal staan.

Meer groen en betere bereikbaarheid

Breda werkt verder aan haar ambitie om een groene stad te worden. Er komen meer bomen, groene wijkdeals en verbeteringen in de openbare ruimte om beter bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden. Ook worden wandelroutes uitgebreid.

De bereikbaarheid van de stad krijgt aandacht met nieuwe fietsverbindingen en een uitbreiding van de fietsenstalling aan de Nieuwstraat. Daarnaast wordt de tweede parkeervergunning voor bewoners gratis gemaakt.

Nieuwe initiatieven voor cultuur en sport

Een bruisende stad vraagt om ruimte voor evenementen en cultuur. Binnen CrossMark krijgt Bloos, een broedplaats voor performing arts, een plek. In de binnenstad wordt geïnvesteerd in de Vismarktstraat en nieuw evenementenbeleid. Ook komt er een blaashal voor hockey en een investeringsplan voor toekomstbestendige sportvoorzieningen.

Daarnaast wordt in Bavel gewerkt aan een multifunctionele accommodatie voor sport, cultuur en ontmoeting.

Ondersteuning dichterbij huis

Vanaf 2027 starten de Stevige Lokale Teams, die inwoners sneller kunnen helpen met vragen over jeugd, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en bestaanszekerheid. Deze teams zijn in alle wijken en dorpen te vinden onder de naam Wijs! Breda. Ook komen er extra familiescholen, wordt de schooltandarts ingezet en is er meer aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren.

Om de veiligheid te verbeteren, neemt Breda extra boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) aan. Er wordt gericht ingezet op plekken met veel overlast, zoals het gebied rond station en park Valkenberg. Specifieke aandacht gaat naar straatintimidatie, jeugdcriminaliteit en ondermijning.

Financiële balans

De begroting is tot en met 2030 sluitend. Gemeentelijke lasten stijgen, zoals de onroerendezaakbelasting met 2,9 procent en de afvalstoffenheffing eenmalig met 12 procent. Toeristen betalen voortaan 5 euro per persoon per nacht.

De gemeenteraad beslist later dit jaar over de plannen. Het college benadrukt dat gemeenschapsgeld zorgvuldig wordt besteed aan goed voorbereide en haalbare projecten.