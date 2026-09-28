Bernheze onderzoekt nieuw verkeersplan Nistelrode

De gemeente Bernheze wil de verkeersdruk in Nistelrode verminderen en onderzoekt samen met inwoners en ondernemers een nieuw tracé. Het onderzoek richt zich op zowel een westelijke als een oostelijke route. Voor de uitvoering is een budget van 175.000 euro beschikbaar gesteld.

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Het centrum van Nistelrode wordt dagelijks belast met meer dan 10.000 voertuigen. Om de verkeersdruk te verlichten, heeft het college van burgemeester en wethouders een projectopdracht vastgesteld voor een tracéverkenning.

De gemeenteraad had in december 2025 besloten dat zowel een oostelijk als een westelijk tracé onderzocht moet worden. Bij dit onderzoek werkt Bernheze samen met het Living Lab Verkeer Nistelrode. Dit initiatief betrekt inwoners, ondernemers, de dorpsraad en buurtschappen, zodat hun ideeën en aandachtspunten worden meegenomen in de beoordeling van de verschillende opties.

Onderzoek naar oplossingen

Met het tracéonderzoek wil de gemeente een integrale oplossing vinden voor de verkeersdrukte in het centrum van Nistelrode. Het adviesbureau dat voor het onderzoek wordt geselecteerd, zal verschillende scenario’s uitwerken. Daarbij worden de effecten, kansen, aandachtspunten en investeringskosten van een westelijk en oostelijk tracé in kaart gebracht.

Naast verkeersstromen wordt ook de bodem onderzocht. Het beschikbare budget van 175.000 euro maakt het mogelijk om gedetailleerd onderzoek te doen en concrete aanbevelingen aan de raad voor te leggen.

Betrokkenheid tijdens proces

Het Living Lab Verkeer Nistelrode blijft gedurende het hele proces betrokken bij de participatie en communicatie. Na afronding van de verkenning ontvangt de gemeenteraad een voorstel met uitgewerkte scenario’s en financiële ramingen. Op basis hiervan wordt besloten welke stappen de gemeente verder onderneemt.